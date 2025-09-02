アジア株上海株は軟調、米中関係悪化懸念中国主導でBRICSはトランプ離れ加速へ 東京時間11:25現在 香港ハンセン指数 25683.63（+66.21+0.26%） 中国上海総合指数 3866.93（-8.60-0.22%） 台湾加権指数 24092.63（+20.90+0.09%） 韓国総合株価指数 3167.41（+24.48+0.78%） 豪ＡＳＸ２００指数 8905.40（-22.34-0.25%） アジア株はまちまち。中国・新興国と米国の対立激化が懸念さ