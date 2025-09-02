横浜F・マリノスは1日、ホームで3日に行われるルヴァンカップ準々決勝第1戦の柏レイソル戦(19:00キックオフ)に、女性部門リフティング世界記録保持者(ギネス認定)のラケル・フリースタイルさんが来場すると発表した。当日はトリコロールランドステージ(16:20〜16:30)と、試合ウォーミングアップ前のスタジアム場内(17:50〜18:00)でリフティングパフォーマンスを披露する。9/3(水)柏戦 Raquel Freestyle(ラケル・フリースタイル