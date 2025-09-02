トップアイデザイナーのクボタマイです。前までは上級者向けの印象が強かったリキッドアイブロウ、最近では定番化してきましたね。リキッドアイブロウは取り入れることでモチもよくなり垢抜けても見えるのでぜひチャレンジしてみてください♡【詳細】他の記事はこちら1：毛流れに沿って描くリキッドアイブロウは、まるで増毛したような擬似眉を描くことができます。なので、実際の毛流れに沿って描くことが1番のポイントです