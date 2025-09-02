森永製菓（本社・東京都港区）は、忙しい現代人の健康維持と毎日の生活を前向きにサポートする「inブランド」の新しいテレビCM「inブランドFOR THE WIN」編を10日から放映する。俳優の白石聖が観客とともにHIPPYの楽曲「君に捧げる応援歌」を歌い、選手の背中を後押しする様子を描いた。CMには森永製菓がサポートするブランドパートナーの陸上選手で、今月13日から東京で開催される世界陸上競技選手権大会に出場する3選手も出演