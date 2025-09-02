J1リーグ通算303試合に出場し、13年から17年までの5年間は新潟にも所属した成岡翔氏（41）が1日、スポニチ新潟版のサッカー評論家に就任した。19年の現役引退後もテレビ中継の解説者やサッカースクールのコーチなどサッカー界の発展のために尽力。リーグ戦は残り10試合で最下位とJ1残留に向けて苦しい状況が続く新潟の試合を中心に、評論「翔’seye」をスタートさせる。新潟を愛し、サポーターからも愛された成岡氏が、本紙