8月29日〜31日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開7週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員70万6000人、興収10億9500万円をあげ、7週連続1位を達成した。累計では動員2110万人、興収299億円を突破した。【写真で見る】8月29日〜31日の全国映画動員ランキング2〜10位までを一気見！2位は、世界的ヒットを記録したKOTAKE CREATEの無限ループゲームを、川村元気