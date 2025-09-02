ケンタッキーフライドチキンと、大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』がコラボレーション！ゲームアイテムと交換できるシリアルコードが付いた「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」が「KFCネットオーダー」限定で販売されます！ ケンタッキーフライドチキン「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」 価格：1,000円(税込)セット内容：オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ゲームアイテムと交換できる