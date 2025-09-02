日本陸連が代表発表日本陸上競技連盟は2日、世界選手権東京大会（13日開幕、国立競技場）の代表選手を発表。日本選手権の男子400メートルで一度は失格となったものの、結果訂正で優勝となった佐藤風雅（ミズノ）が、世界切符をつかんだ。佐藤は日本選手権男子400メートルの決勝で、45秒28のトップでフィニッシュ。だが、300メートル付近で内側のラインを踏み越えたとして失格となっていた。8月25日に日本陸連はルールの解釈