能代市や三種町など3市町の約900軒で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、午前11時半現在停電しているのは、能代市、三種町、潟上市の約900軒です。能代市では午前7時半ごろから二ツ井町字薄井地区の約80軒、二ツ井町小掛地区の約80軒、二ツ井町田代地区の約90軒、二ツ井町仁鮒地区の約400軒、浅内地区の10軒未満、二ツ井町駒形地区の10軒未満で停電しています。停電理由は調査中で復旧の見通しは立っていま