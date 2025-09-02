女優の南果歩（61）が2日放送のTOKYOFM「BlueOcean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。パーソナリティーを務める元NHKアナウンサーでフリーの住吉美紀（52）の夫の印象を明かした。結婚観をテーマにトークを展開する中で、「結婚って人生修行だと思っています」と語った住吉アナ。これに南が「美紀ちゃん、私は佐賀空港で見かけましたよ」と話題を振り、住吉アナは「お互い出張で佐賀空港で…私は夫と一緒に仕事で行って