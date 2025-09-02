9月1日。ドイツ代表チームが「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ4戦目のイギリス代表戦に臨んだ。 第1クォーター中盤にリードを許したとはいえ、32－19でこのクォーターを終えると、続く第2クォーターで26－12で突き放し、さらにリードを広げて最終スコア120－57で圧勝。 ユーロバスケットの試合で63点