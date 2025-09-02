¤³¤Î²Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤ÀÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë2nd Stage¡Ù¡ÊMBS¡Ë¡£ËÜºî¤Ç¸µÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿¹¥«¥ó¥Ê¤Ï¡¢º£ºÇ¤âÆ±À­¤«¤é¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À­ÇÐÍ¥¤À¡£¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤ÏÁê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤ä¸ÀÆ°¤Ê¤É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤Î¡È¥á¥í¤µ¡É¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ä¤Ò¤í¡Ù²ÃÆ£»ËÈÁ¡ß¿¹¥«¥ó¥Ê¤Î¸¶ºî¥ª¥Þー¥¸¥å2S