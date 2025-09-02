韓国の主要公共機関35カ所が抱える負債が今年700兆ウォン（約74兆円）を突破し、4年後には850兆ウォンに迫るという見通しが出てきた。具潤哲（ク・ユンチョル）副首相兼企画財政部長官が1日に主宰した公共機関運営委員会でこうした内容の「2025〜2029年公共機関中長期財務管理計画」が議論された。企画財政部の見通しによると、昨年692兆9000億ウォンだった35の公共機関の負債総額は今年720兆2000億ウォンで、初めて700兆ウォンを