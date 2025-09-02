解放後の南北関係は反目と疾視、そして葛藤と競争の連続だった。一切の対話がなかった。韓半島（朝鮮半島）はまさに冷戦の表象だった。1960年代末に入って条件が変わり始めた。ベトナム戦争、そして米国と中国の和解の動きなどで国際情勢は揺れ動いた。国内での権力強化が緊要だった南北の最高指導者はお互いを必要とした。こうした状況で南北の国家樹立後、初の当局間合意となる7・4南北共同声明が誕生した。国際・国内政治的な必