日本ヒューム＝続急騰。８月７日につけた上場来高値３４８０円を大幅に更新する強さ。ヒューム管やコンクリートパイルなどコンクリート２次製品を手掛けており、国土強靱化や電線地中化の関連最右翼としてマーケットで存在感を示す。２０２６年度の政府予算の概算要求は過去最大の１２２兆円台となったことが伝えられているが、そのなか国土交通省は前年度比２割増となる７兆円あまりを要求。その