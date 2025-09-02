自民党の参院選総括委員会の会合に臨む森山幹事長（中央）ら＝2日午前、東京・永田町の党本部自民党は2日午前、参院選大敗に伴う総括委員会の会合を党本部で開いた。前回会合で示した総括報告書の修正案を提示し、取りまとめた。「政治とカネ」問題や内閣、政党支持率の低迷など複数の敗因を挙げた上で、政策立案に関し「国民との意識の乖離を起こしてしまった。痛切に反省しなければならない」と明記。「解党的出直しに取り組む