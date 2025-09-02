クリエイターユニットのｏｔｓｕｍａｍｉが、１０月１７日に「今、歌いたい歌」をコンセプトに選曲したカバーアルバム第３弾「ピアノと私＃３」をリリースする。２０２２年の活動開始以来、オリジナル楽曲の制作と並行して、ピアノ伴奏とボーカル・ｍｉｋａｎの歌のみのシンプルなアレンジで「今、歌いたい歌」を表現してきた同シリーズ。第３弾では、大人の雰囲気漂う名曲５曲をセレクト。シンプルながらも奥深いピアノの響