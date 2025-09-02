発達障害を抱える社員に対して、職場の適切なサポートは非常に重要です。発達障害が原因で仕事のパフォーマンスに影響が出ることがありますが、環境調整やサポートをおこなうことで、その特性を活かし、仕事をしやすくすることが可能です。そこで、発達障害に対する職場での支援方法や成功事例について、医師の原雄二郎先生（こどもメンタルクリニック芝）に話を聞きました。 監修医師：原 雄二郎（こど