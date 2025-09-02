卓球の中国超級リーグは8月29日から9月1日にかけて第3ラウンドが行われた。世界トップの中国選手も参戦した最高峰のリーグに日本からも複数の選手が出場して奮闘を見せた。 ■初参戦の17歳は全試合に2点起用 6月の第1ラウンド、7月の第2ラウンドに続いて深圳大学の一員として出場したのが平野美宇（木下グループ）。世界ランキング1位の孫穎莎や同4位の蒯曼らとの共闘も注目された。そんななか、