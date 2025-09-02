高温に関する早期天候情報（関東甲信地方） 【画像】関東甲信地方・全国の天気 令和７年９月１日１４時３０分 気象庁発表 関東甲信地方９月７日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．４℃以上 関東甲信地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。熱中症の危険性が高い状態が