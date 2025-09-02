2日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比104.09円（0.25％）高の4万2292.88円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1208、値下がりは352、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を27.55円押し上げ。次いでコナミＧ が8.10円、東エレク が8.10円、三菱商 が6.89円、三井物 が5.67円と続いた。 マイナス寄与