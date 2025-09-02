《え？この件何も知らないんだけど、こういうのってあり？》【写真】ピンクレディーまんま…『妖怪ウォッチ』パクリ疑惑のキャラ海外拠点の世界的ミュージシャンらしく英文も併記。アニメの演出に苦言を呈したYOSHIKIの投稿だ。『妖怪ウォッチ』でも“差し替え”対応「アニメ『ダンダダン』で『XJAPAN』の楽曲に非常に酷似した劇中歌が使用されたことを、YOSHIKIさんが“発見”。曲だけでなく、元祖ビジュアル系らしいルック