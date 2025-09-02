今週はサマースプリントシリーズ最終戦で、スプリンターズSへ向けた前哨戦、第39回セントウルS（GII、芝1200m）が阪神競馬場で行われる。今年は、一昨年のスプリンターズS覇者ママコチャと、レース連覇を狙うトウシンマカオが抜けた存在か。これを追うのは葵Sを制した3歳馬アブキールベイや、阪急杯覇者のカンチェンジュンガ、北九州記念2着ヨシノイースター、一昨年の当レӦ