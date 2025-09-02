2日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数867、値下がり銘柄数478と、値上がりが優勢だった。 個別ではａｂｃがストップ高。夢みつけ隊、アールビバンは一時ストップ高と値を飛ばした。コロンビア・ワークス、弘電社、三晃金属工業、鳥越製粉、構造計画研究所ホールディングスなど89銘柄は年初来高値を更新。フリージア・マクロス、エス・サイエンス、セイファート、ＭＩＴホ&