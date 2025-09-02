2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 54844 -29.7 30640 ２. 日経Ｄインバ 10681 -47.98817 ３. 楽天Ｗブル6067 -30.3 36300 ４. 日経ブル２6036 -14.5 329.7