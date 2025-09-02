三重県鈴鹿市で9月1日夜、10代の男女3人が乗った乗用車が大型トレーラーと衝突し、18歳の女性が死亡、男性2人が重軽傷を負いました。警察によりますと、1日午後10時過ぎ、鈴鹿市下大久保町で、信号機のない脇道から国道1号線に出てきた乗用車が、出合い頭に大型トレーラーと衝突しました。この事故で、乗用車の後部座席に座っていた四日市市に住む大学生・吉原澄恋さん(18)が全身を強く打ち、搬送先