応募総人数1万人超、応募タイトル総数はなんと2万9000個超！2024年秋に実施した、「ガリレオ」シリーズ新作タイトル公募キャンペーン「東野圭吾を爆流（バズ）らせろ！」は、かつてない熱狂を巻き起こしました。【写真】この記事の写真を見る（3枚）読者が考えたタイトルで、東野氏が「ガリレオ」シリーズの新作を執筆する――という驚愕の企画。公募したのは短篇タイトルで、「転写る（うつる）」「壊死る（くさる）」「離