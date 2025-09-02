【モデルプレス＝2025/09/02】女優の内田理央が1日、自身のInstagramを更新。自然の中でのキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】内田理央、キャミトップスで大胆露出◆内田理央、キャミトップス姿披露内田は「2100年以上生きてる大楠を眺めながらところてん食べた」と静岡県の来宮神社に行ったことを報告。「自然の中に行くとパワーをもらえるね」と黒いキャミソールにデニムパンツを合わせ、サングラスをかけた内田