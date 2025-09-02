今回、Ray WEB編集部は好きな人とのデートについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・サツキは秋人くんのことが好きです。ある日彼とデートに行くことになったのですが……？秋人くんとの待ちあわせ場所についたサツキは、驚いた様子です。彼の様子はいたって普通ですが……。一体なにがあったのでしょう！？原案：Ray WEB編集部作画：雨海月ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】前から気になって