政府は２日の閣議で、地震と豪雨で被災した能登半島の支援や、熊本県での豪雨災害への対応に充てるため、２０２５年度予算の予備費から計５２９億円を支出することを決めた。能登半島の支援では５０５億円を支出する。道路や下水道などの復旧費用に１０７億円、がれきなど災害廃棄物の処理費に３９８億円を盛り込んだ。能登半島の被災地支援のための予備費支出は９回目で、総額は８７２４億円となった。８月上旬の熊本県や鹿