大阪・関西万博会場からJR桜島駅行きのシャトルバスに乗り込む利用客＝7月、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会は2日、大阪・関西万博会場からJR桜島駅（大阪市此花区）行きのシャトルバスについて、13日から10月13日の閉幕日までの午後8時以降を完全予約制にすると発表した。会期終盤にかけて帰宅客の混雑が予想されるため。土日の今月6、7日も同様の対応を取る。これまでは花火の打ち上げ日など混雑が予想される日のみ完