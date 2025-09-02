【モデルプレス＝2025/09/02】嵐の櫻井翔と相葉雅紀、女優の天海祐希さんが出演する「セブン‐イレブン」の新TVCM「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇（※同CMのみ北海道限定）が、2025年9月3日より順次放送開始される。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆櫻井翔＆相葉雅紀、宇宙人役に本CMでは、櫻井と相葉は地球にやってきた宇宙人役を、天海は2人と出会う同社店舗のオーナー役をそ