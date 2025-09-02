石破茂首相は2日、「新しい地方経済・生活環境創生本部」会合で、都道府県域を超えた産業や観光の振興を財政支援する新制度「広域リージョン連携」に関し、「自治体や産業界からの意欲的な連携宣言を期待している」と述べた。