ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京・世田谷区での女性殺害事件 容疑者の30歳男、来日後に女性宅へ… 殺人事件 東京都 時事ニュース 読売新聞オンライン 東京・世田谷区での女性殺害事件 容疑者の30歳男、来日後に女性宅へ滞在も 2025年9月2日 11時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都世田谷区で女性が殺害された事件で、韓国籍の30歳男が逮捕された 2人は昨年に日本語の学習アプリを通じて知り合い、今年4月から交際を開始 男は今年8月23日に韓国から来日し、女性宅に滞在していたという