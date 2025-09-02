俳優の三浦友和（７３）が１日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、二枚目を演じ続けてきた難しさを語った。番組では三浦に「人生初めて」という密着を敢行。出演映画のＰＲ風景などを伝えた。その後のインタビューでデビュー当時から二枚目俳優を演じてきた思いも吐露。実は「年がすごい近い」という萩原健一さんに憧れていたといい「（破天荒で個性的な）そういう方達がやっている作品が非常にウケけていた時代で、シラケ