ホンダアクセスはこのほど、家族での長距離ドライブ経験がある1000人を対象に実施した「家族での長距離ドライブに関する調査2025」の集計結果を公開。「長距離ドライブ中の困りごと・トラブル」については、約3人に2人にあたる67.2%が「直面したことがある」と回答した。 【調査結果】「同乗者が…」地味にイヤなトラブルを挙げる声も 実際に直面した困りごと・トラブルは「渋滞中にトイレに行きたくなる」（51.5%）が最多だ