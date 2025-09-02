セ・リーグは阪神が独走し、リーグ制覇の瞬間が迫っている。一方で、２位・巨人から５位・中日まで３ゲーム差（１日時点）と接近しており、ＣＳ争いは大混戦の様相を呈してきた。残り１カ月、し烈な争いから抜け出すのはどのチームか。内田順三氏（デイリースポーツ・ウェブ評論家）に展望を聞いた。◇◇阪神が強さを見せる一方で、２位以下の全てのチームに借金があるというのは少しさみしいね。ＣＳを争う４チームはどこ