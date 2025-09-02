9月1日、浜崎あゆみがInstagramを更新。国内最大級の夏フェス『a-nation 2025』の写真を公開し、反響を集めている。【写真】ダンサーらとのステージSHOTなども公開8月30日〜31日に開催された『a-nation 2025』にて、2日目のヘッドライナーを務めた浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「書きたい事は沢山あるのですが、まずは感謝の想いを。」とコメント。続けて、「沢山のスタッフの皆様、出演者の皆様、そして何より会場にお