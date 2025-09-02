ITZYのイェジが、日本の大型フェスに登場し、ソロアーティストとしての魅力を発揮した。【写真】イェジ、ブロンドヘアで「a-nation」へ！イェジは、8月30日に東京・味の素スタジアムで開催された日本の大型フェス「a-nation 2025」でソロステージを披露し、K-POPを代表する“パフォーマンス・クイーン”として観客を魅了した。この日イェジは、1stソロミニアルバム『AIR』のタイトル曲『Air』をはじめ、収録曲『Can't Slow Me, No