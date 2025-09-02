俳優山田裕貴（34）が、1日深夜放送のニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1時）に出演。8月16日に亡くなった実父でプロ野球中日、広島で活躍した山田和利さんをみとった時のことを振り返った。山田はこの日の放送で、和利さんががんのため死去したことを報告。亡くなる前の8月11日、妻で女優の西野七瀬とともに名古屋の実家に帰省したといい「嫁ちゃんも来てくれて。（和利さんとは）何回か会ってて。全然体