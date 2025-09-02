地方競馬全国協会は2日、ミカエル・ミシェル（30＝フランス）に短期騎手免許を交付すると発表した。期間は今月8日から11月21日までで、所属は川崎の山崎裕也厩舎。ミシェルの地方競馬短期騎手免許取得は2020年1月27日〜3月31日と昨年10月7日〜12月20日に続き、今回が3回目となる。過去2回の短期免許期間における成績は494戦47勝。なお短期免許期間におけるミシェルの騎乗は南関東地区（浦和、船橋、大井、川崎）のみとなる