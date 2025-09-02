2023年1月にチェルシーに加入したウクライナ代表FWミハイロ・ムドリク。争奪戦をリードしていたアーセナルからかっさらう形で7000万ユーロ（約120億円）もの移籍金で獲得した快速アタッカーには大きな期待が寄せられていた。だが、期待に見合うような活躍はなかなか見せられず、2024年12月にはドーピング検査で陽性となったために、それ以降は暫定的な出場停止が続いている。今年6月にドーピング規則違反の疑いで告発され、現在は