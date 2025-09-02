俳優の北村一輝さん（56）が2025年8月30日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられたバキバキの二の腕が際立つトレーニング場での姿を披露した。北村さんは「オンとオフ。」といい、トレーニング場での様子と、ソファで寝落ちする姿というギャップのある2枚の写真を投稿。「トレーニングしてからの撮影。やりすぎで疲れたのか合間に落ちた」とおどけてみせた。また、「おっさんの寝姿ほど酷いもんはない」と自虐的にコメントを