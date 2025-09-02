◇インターリーグダイヤモンドバックス―レンジャーズ（2025年9月1日フェニックス）ダイヤモンドバックスのルルデス・グリエル外野手（31）が1日（日本時間2日）、本拠でのレンジャーズ戦に「4番・左翼」で先発出場。6回の守備で負傷交代した。3―3の6回2死、レンジャーズ・テレスの放った打球は左中間へ飛んだ。左翼手・グリエルと中堅手・アレクサンダーが追いかけ、最後はアレクサンダーがダイビングキャッチで打球を