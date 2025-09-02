中国国際航空は、大阪・関西万博の中国パビリオンにて「エアチャイナデー」を8月17日に開催した。テーマは「心を込めて寄り添い、愛と共に歩む」。同社グループ副総裁の閻非氏や在大阪中国総領事館の方煒代理総領事が挨拶し、就航50周年を踏まえた今後の方針としてデジタル化と持続可能な航空燃料を軸にした環境対策を示した。トークセッション「エアチャイナ物語」では、客室乗務員、地上スタッフ、フェニックスマイルのプ