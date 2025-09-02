お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が２日、ブログを更新。わが子の成長の早さに驚きの声を上げた。もうすぐ５歳になる長男と３歳の長女がいる江上は「最近とっちゃんは、１ヶ月で身長が１．５センチも伸びてビックリ」と長男の身長の伸び方についてつづった。続けて「グングン伸びて欲しい反面、以前は成長痛で歩けないほど足が痛い日もあったので、ちょっとだけ心配です。対処法を調べておかなければ」と、成長の速さに心配