あなたは読めますか？突然ですが、「只管」という漢字読めますか？「ひたすら努力する」や「ひたすら待つ」のように、普段の会話でよく使う言葉ですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ひたすら」でした！「只管」は、他の事を考えずに、ただ一つのことに集中して物事を行う様子や、その状態が続くことを意味します。「只管読書にふける」「只管走り続ける」……のように使います。「