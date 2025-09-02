韓国の映画館ロッテシネマの“サウンド特化館”で、新海誠監督作品が上映されることになった。【注目】新海監督「日本と韓国は似ている」ロッテシネマのサウンド特化館「光音（クァンウム）シネマ」では9月17日から23日にかけて、新海誠監督の企画展として『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』『秒速5センチメートル』『言の葉の庭』の5作品が上映される。「光音シネマ」は爆発的な低音と臨場感を特徴とする特別館で、