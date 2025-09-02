ベトナム独立80年を記念する軍事パレード＝2日、ハノイ（VNA＝共同）【ハノイ共同】ベトナムが独立を宣言してから80年を祝う式典が2日、首都ハノイで最高指導者のトー・ラム共産党書記長ら党や政府の首脳らが出席して行われた。国営英字紙によると、戦車や自走砲が披露される軍事パレードを実施。国の独立を成し遂げた歴史と共産党一党支配の正当性を内外に誇示した。あいさつしたラム氏は、これまで共産党や国民が国の発展に