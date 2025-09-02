タレントの辻希美さんは9月1日、自身のInstagramを更新。第5子とのツーショットを披露しました。【写真】かわいい親子ショット「新生児との癒し時間…」辻さんは「夏休み明けて新学期始まってバタバタだけど、残りわずかな新生児との癒し時間…」とつづり、写真を2枚載せています。第5子を片手で抱き、もう片方の手で自撮りをする姿です。1枚目は辻さんはカメラ目線、2枚目は第5子に顔を近づけています。愛情をもって育てているこ